حملة ترامب تبرر خطابه بشأن الصحفيين بعد حديثه عن إطلاق النار عليهم

القاهرة- مصراوي

سعت حملة دونالد ترامب إلى تنظيف خطاب الرئيس السابق العنيف تجاه الصحفيين يوم الأحد، وأصدرت بيانًا قال فيه إن ترامب كان في الواقع يبحث عن رفاهيتهم عندما قال إنه لن يمانع إذا قام شخص ما "بإطلاق النار" على المراسلين إذا كان ذلك الشخص كان يحاول الوصول إلي.

البيان، الذي أصدره المتحدث باسم الحملة ستيفن تشيونغ بعد فترة وجيزة من اختتام ترامب لتصريحاته، لم يعكس بدقة ما قاله الرئيس السابق خلال مسيرة حملته الانتخابية في بنسلفانيا وكان محاولة صارخة من قبل الحملة لتدوير التعليقات العنيفة بعد يومين من يوم الانتخابات.

وقال تشيونغ في بيان له الأحد: "تصريحات ترامب حول وضع الزجاج الواقي لا علاقة له بتضرر وسائل الإعلام أو أي شيء آخر، كان الأمر يتعلق بالتهديدات الموجهة إليه والتي حفزها الخطاب الخطير من الديمقراطيين".

وتابع مسؤول حملة ترامب: "في الواقع، كان الرئيس ترامب يقول إن وسائل الإعلام في خطر، لأنهم كانوا يحمونه، وبالتالي، كانوا في خطر كبير بأنفسهم، وكان ينبغي أن يكون لديهم درع واقي من الزجاج أيضًا. لا يمكن أن يكون هناك تفسير آخر لما قيل. كان في الواقع يبحث عن رفاهيتهم، أكثر بكثير من رفاهيته".

وقال ترامب يوم الأحد إنه لا يمانع إذا كان شخص ما سيطلق النار على الأخبار الكاذبة إذا كان يحاول الوصول إليه، حيث تحدث عن الطريقة التي تم بها وضع الزجاج الواقي من حوله على خشبة المسرح.

وقال ترامب: "لدي قطعة من الزجاج هنا... ولدي هذه القطعة من الزجاج هنا. لكن كل ما لدينا هنا هو الأخبار الكاذبة، أليس كذلك ؟ وللحصول على شخص ما يجب أن يطلق النار من خلال الأخبار المزيفة، وأنا لا أمانع ذلك كثيرًا".