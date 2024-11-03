إعلام عبري: المعتقل الرئيسي بقضية التسريبات نشر مؤخرا بيانات رسمية باسم ديوان نتنياهو

وكالات

قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن المعتقل الرئيسي بقضية التسريبات نشر مؤخرا بيانات رسمية باسم ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

كانت القناة 14 الإسرائيلية، قالت إن هناك محاولة لتحويل المشتبه به الرئيسي في قضية التسريبات إلى شاهد ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن محققين ملثمين اقتحموا منازل المشتبه بهم في قضية التسريبات في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واعتقلوهم.

وكشفت صحيفة "هآرتس" أن أحد المعتقلين في قضية التسريبات الأمنية على صلة قريبة بديوان نتنياهو، وكان يعمل إلى جانبه خلال فترة الحرب.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المعتقل ذاته كان يشارك مع نتنياهو في اجتماعات داخل مقر وزارة الدفاع.

وأعلنت القناة 13 الإسرائيلية عن اعتقال عدد من الأشخاص بمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب تورطهم في قضية أمنية تتعلق بالاشتباه في تعريض أهداف الحرب في قطاع غزة للخطر.

وأوضحت القناة أن الشاباك والشرطة والجيش بدأوا منذ أيام بالتحقيق في شبهات حول تسريب معلومات سرية بشكل غير قانوني.

وذكرت القناة أن الأجهزة الأمنية تشتبه في أن بعض الأفراد كشفوا عن معلومات حساسة، ما أدى للإضرار بأهداف الحرب.