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إعلام عبري: السنوار ورجاله لم يتناولوا الطعام 3 أيام قبل الاشتباك معهم

09:52 م الأحد 03 نوفمبر 2024

يحيي السنوار

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وكالات
كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى "السنوار ورجاله عانوا من الجوع ولم يأكلوا لمدة 3 أيام" قبل الاشتباك معهم واغتيالهم.
كانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أعلنت اليوم الأحد، أن مقاتليها تمكنوا من استهداف عدد من آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء عودتهم من خطوط القتال شمالي قطاع غزة.
وقالت كتائب القسام، إن مقاتليها استهدفوا جرافتين عسكريتين من طراز "دي 9" باستخدام قذيفتي "الياسين 105" قرب شركة القمة غرب معسكر جباليا شمالي القطاع.
كما استهدف مقاتلو المقاومة، عدد من جنود الاحتلال وأوقعوهم بين قتيل وجريح في كمين محكم قرب مدرسة الفاخورة غرب معسكر جباليا شمال القطاع.

يحيي السنوار المقاومة حماس الاحتلال الإسرائيلي
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