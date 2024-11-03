البث العبرية: اعتقال 4 إسرائيليين في قضية التسريبات الأمنية بينهم مستشار نتنياهو

وكالات

أعلنت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، رفع قيود حظر النشر جزئيا في قضية التسريبات الأمنية من ديوان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشارت البث العبرية، إلى أنه تم اعتقال 4 إسرائيليين في قضية التسريبات الأمنية بينهم مستشار نتنياهو، موضحة أن التحقيق في التسريبات الأمنية بديوان نتنياهو كان منطلقها شكوك لدى الشاباك وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت البث العبرية، أن التسريبات في ديوان نتنياهو أثارت مخاوف أمنية من الإضرار بأمن إسرائيل، لافتة إلى أن التحقيق يثير مخاوف من أن التسريبات في ديوان نتنياهو أضرت بهدف تحرير الأسرى بغزة.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، أن المعتقل الرئيسي في قضية التسريبات الأمنية هو إيلي فلدشتاين وقد عمل متحدثا بمكتب نتنياهو.