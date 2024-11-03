الحوثيون: الشركات الإسرائيلية العاملة في الشحن البحري تعمل على بيع أصولها

وكالات

أكد المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، يحيى سريع، اليوم الأحد، أن المعلومات الاستخباراتية أن العديد من الشركات العاملة في الشحن البحري التابعة للاحتلال الإسرائيلي تعمل على بيع أصولها.

وأشار سريع إلى أن المعلومات الاستخباراتية تؤكد أن الشركات البحرية الإسرائيلية تنقل ممتلكاتها إلى شركات أخرى أو تسجيلها بأسماء جهات أخرى، لافتا إلى أن الحصار البحري على الاحتلال الإسرائيلي مستمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.

وأوضح سريع أن الجماعة اليمنية الموالية لإيران مستمرة في فرض الحصار البحري على الاحتلال الإسرائيلي واستهداف كافة السفن التابعة له أو المرتبطة به أو المتجهة إليه، مشددا على أن الحوثيين لن يأخذوا في الاعتبار أي تغير في ملكية أو علم سفن الاحتلال الإسرائيلي.