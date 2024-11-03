الانتخابات الأمريكية.. 4.2 مليون ناخب في كارولينا الشمالية يشاركون بالتصويت المبكر

رالي، نورث كارولينا - (أ ب)

تجاوزت ولاية كارولينا الشمالية "نورث كارولينا" بالفعل الرقم القياسي للتصويت الشخصى المبكر الذي سجلته في 2020، لكن لجنة الانتخابات بالولاية أعلنت اليوم الأحد أن أكثر من 4.2 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في التصويت المبكر بالحضور الشخصي في مواقع الاقتراع، مع تفوق نسبة المشاركة في المقاطعات الغربية التي ضربها إعصار هيلين على بقية الولاية.

وأصبحت عملية التصويت الشخصى المبكر، التي انتهت أمس السبت، تحظى بشعبية متزايدة في هذه الولاية التي تعد ساحة المعركة في الانتخابات الرئاسية على مدار عدة دورات انتخابية.

ويمكن للناخبين التسجيل للتصويت والإدلاء بأصواتهم في مواقع الاقتراع المبكر في وقت متزامن.

ومنذ أربع سنوات، شارك في التصويت عدد قياسي من الأشخاص بلغ 3.63 مليون شخص في مئات من مواقع الاقتراع في جميع المقاطعات المائة بالولاية خلال فترة التصويت المبكر.

وقالت لجنة الانتخابات إن الولاية تجاوزت هذا الإجمالي هذا العام، بحلول يوم الخميس الماضي، أي قبل أيام من انتهاء فترة التصويت المبكر.