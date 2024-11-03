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إعلام عبري: ملثمون يقتحمون منازل المشتبه بهم في قضية تسريبات نتنياهو

09:01 م الأحد 03 نوفمبر 2024

ملثمون يقتحمون منازل المشتبه بهم في قضية تسريبات ن

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وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن محققين ملثمين اقتحموا منازل المشتبه بهم في قضية التسريبات في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واعتقلوهم.

وكشفت صحيفة "هآرتس" أن أحد المعتقلين في قضية التسريبات الأمنية على صلة قريبة بديوان نتنياهو، وكان يعمل إلى جانبه خلال فترة الحرب.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المعتقل ذاته كان يشارك مع نتنياهو في اجتماعات داخل مقر وزارة الدفاع.

كانت القناة 13 الإسرائيلية أعلنت عن اعتقال عدد من الأشخاص بمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب تورطهم في قضية أمنية تتعلق بالاشتباه في تعريض أهداف الحرب في قطاع غزة للخطر.

وأوضحت القناة أن الشاباك والشرطة والجيش بدأوا منذ أيام بالتحقيق في شبهات حول تسريب معلومات سرية بشكل غير قانوني.

وذكرت القناة أن الأجهزة الأمنية تشتبه في أن بعض الأفراد كشفوا عن معلومات حساسة، ما أدى للإضرار بأهداف الحرب.

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