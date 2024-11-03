"ما كان يجب أن أغادر البيت الأبيض".. ترامب يستمر في الترويج لنظريات المؤامرة

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم يكن عليه مغادرة البيت الأبيض، والخسارة في انتخابات 2020.

وفي تجمع حاشد بولاية بنسلفانيا يوم الأحد، عبّر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن رأيه بأنه ما كان يجب أن يغادر البيت الأبيض بعد خسارته في انتخابات 2020، وهي الخسارة التي ما زال يرفض الاعتراف بها رسمياً.

وأشار ترامب إلى الإنجازات التي حققها في إدارته، موضحاً أن الحدود كانت الأكثر أماناً في تاريخ الولايات المتحدة حين ترك المنصب، قائلا: "ما كان يجب أن أغادر"، مستنداً إلى شعور بالإنجاز والرغبة في استكمال العمل.

ترامب، الذي يواصل طرح مزاعم حول تزوير الانتخابات، أوضح في تصريحاته أن هناك مئات المحامين الآن في كل مركز اقتراع، مشيراً إلى انتشار مراقبة قانونية موسعة للانتخابات القادمة.

خلال هذا التجمع، استمر ترامب في الترويج لنظريات المؤامرة المتعلقة بانتخابات 2020، إذ أكد أن الخسارة لم تكن نزيهة ولم يعترف بها على الإطلاق.

تأتي هذه التصريحات وسط استعدادات ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، مما يجدد التساؤلات حول تأثير ادعاءاته المستمرة بشأن الانتخابات السابقة على السباق الانتخابي الحالي، بالإضافة إلى احتمالية تأثيرها على الثقة الشعبية في النظام الانتخابي الأمريكي.