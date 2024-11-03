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ترامب يهاجم الصحافة بعد استطلاعات الرأي الأخيرة: سأفوز رغم النتائج الكاذبة

08:10 م الأحد 03 نوفمبر 2024

دونالد ترامب

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(وكالات)

هاجم المرشح الجمهوري دونالد ترامب، اليوم الأحد، استطلاعات الرأي الأخيرة، قائلًا في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا إن استطلاعات الرأي الأخيرة "كاذبة".

وقال ترامب، إنه سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية رغم استطلاعات الرأي التي وصفها بـ "المزيفة".

وتابع دونالد ترامب، أن استطلاع الرأي الذي يظهر تراجعه في ولاية آيوا مزيف ولا يعكس الحقيقة.

وأظهر استطلاع رأي أجرته وكالة "ديس موينس ريجستر- ميديا كوم أيوا" تفوق المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس على ترامب بنسبة 47% مقابل 44%.

دونالد ترامب استطلاعات الرأي الانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس
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