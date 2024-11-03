رئيس حزب اليسار الألماني يعارض انضمام أوكرانيا إلى الناتو وتزويدها بالأسلحة

كييف- (د ب أ)

أعرب الرئيس الجديد لحزب اليسار الألماني، يان فان آكين، عن رفضه لدعوة أوكرانيا إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ورفضه لتزويدها بالأسلحة.

جاءت هذه التصريحات لرئيس حزب اليسار الجديد بعد الزيارة التي قام بها لأوكرانيا، وهي أول زيارة يقوم بها للجمهورية السوفيتية السابقة منذ بدء الهجوم الروسي عليها في فبراير 2022.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال فان آكين في العاصمة الأوكرانية كييف: "أرى أن القول بأن الضمان الوحيد لأمننا هو الانضمام إلى الناتو، هو خطأ".

كما أعرب فان آكين عن معارضته لتسليم أسلحة إلى أوكرانيا، قائلاً: "أعتقد أنه ينبغي علينا تجربة جميع الخيارات الأخرى المتاحة بين مجرد تسليم أسلحة وعدم القيام بأي شيء".

ورأى فان آكين أن أحد الخيارات يتمثل في تشديد العقوبات على روسيا، وركز في هذا الشأن على ناقلات النفط التابعة لـ"أسطول الظل" الذي تستخدمه روسيا لتصدير النفط.

وأوضح أن من غير المفهوم بالنسبة له " ألا يفعل خفر السواحل الألماني شيئًا، بينما تعبر ملايين الدولارات من النفط أمامه يوميًا"، وأضاف أن وضع قيود على ناقلات النفط قد يؤدي إلى "إحداث ضغط هائل" وأكد أن "كل حرب هي حسابات بين التكاليف والفوائد، ويجب أن نقلب هذه الحسابات ضد روسيا".

كما أعرب فان آكين عن اعتقاده بأن من الممكن أيضا زيادة الضغط على روسيا عن طريق الصين التي تقول إنها تأخذ موقفا محايدا في هذا الصراع، وقال السياسي اليساري:" قدمت الصين في مارس من جديد عرضًا للغرب، بالتعاون مع البرازيل"، مشيرا إلى أنه على ألمانيا وأوروبا الاستجابة لذلك، وتمهيد الطريق أمام بدء مفاوضات السلام.

وصرح فان آكين بأن من المهم لإنهاء الحرب عدم الاكتفاء بمجرد توقيع اتفاقية سلام، لافتا إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى ضمانات أمنية مادية يمكن أن يتم تقديمها من أوروبا أيضا؛ وساق مثالا على هذه الضمانات قائلا:" يمكن أن تكون الضمانات الأمنية المادية في شكل إنشاء خط لوقف إطلاق النار يتجول فيه جنود صينيون وأمريكيون كقوات حفظ سلام".