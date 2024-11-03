الجيش الإسرائيلي يُعلن اختطاف متعاون مع إيران من داخل سوريا

(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اختطاف "متعاون" مع الحرس الثوري الإيراني من داخل الأراضي السورية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن اعتقال المتعاون تم خلال نشاط عملياتي، في سوريا تم خلال الأشهر الماضية.

جاء ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، اختطاف عماد أمهز، والذي قالت السلطات اللبنانية إنه قبطان مدني تم اختطافه في البترون شمالي لبنان.

وقام الجيش الإسرائيلي، بعملية إنزال جوي شمالي لبنان الجمعة الماضية لاختطاف أمهز، الي تقول تل أبيب إنه أحد قادة حزب الله.