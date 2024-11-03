إعلان

الجيش الإسرائيلي يُعلن اختطاف متعاون مع إيران من داخل سوريا

07:17 م الأحد 03 نوفمبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اختطاف "متعاون" مع الحرس الثوري الإيراني من داخل الأراضي السورية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن اعتقال المتعاون تم خلال نشاط عملياتي، في سوريا تم خلال الأشهر الماضية.

جاء ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، اختطاف عماد أمهز، والذي قالت السلطات اللبنانية إنه قبطان مدني تم اختطافه في البترون شمالي لبنان.

وقام الجيش الإسرائيلي، بعملية إنزال جوي شمالي لبنان الجمعة الماضية لاختطاف أمهز، الي تقول تل أبيب إنه أحد قادة حزب الله.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الحرس الثوري الإيراني سوريا اختطاف عماد أمهز لبنان حزب الله
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس حزب اليسار الألماني يعارض انضمام أوكرانيا إلى الناتو وتزويدها بالأسلحة

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: 3 مدن تتعرض لأمطار غزيرة
سعر الصرف ودعم البنزين.. 5 ملفات على طاولة مفاوضات مصر وصندوق النقد