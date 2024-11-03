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جيش الاحتلال يخفق في اعتراض مسيرة حزب الله

06:55 م الأحد 03 نوفمبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخفاقه في إسقاط طائرة مسيرة أطلقها حزب الله اللبناني، ويقول إنها ضربت في إلياكيم شمال فلسطين المحتلة.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أنه اندلع حريق كبير في المنطقة عقب سقوط المسيرة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن القوات الإسرائيلية تواصل مطاردة هدف مشبوه أطلق من لبنان.

ودوت صفارات الإنذار بشكل متواصل في شمال إسرائيل عقب انطلاق المسيرة.

وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان في وقت سابق اليوم، وذلك بحسب بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء.

جيش الاحتلال الإسرائيلي طائرة مسيرة حزب الله إلياكيم فلسطين إسرائيل لبنان نتنياهو
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