قبل بدء الاقتراع.. كيف تجري عملية التصويت في الانتخابات الأمريكية؟

القاهرة- مصراوي:

مع اقتراب موعد الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يستطيع الأمريكيون اختيار رئيس البلاد، برسالة بريدية، وهي الممارسة التي تزايد الاعتماد عليها في الولايات المتحدة، على الرغم من التشكيك في نزاهة الخطوة من قبل المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب.

وقبل أكثر من شهر على موعد الاقتراع في الانتخابات، بدأ الناخبون الأمريكيون بـ"تصويت مبكر" في الاقتراع الرئاسي، ففي 20 سبتمبر، بدأ التصويت المبكر في ولايات عدة من ضمن 47 ولاية تقدم فرص تصويت شخصية مبكرة، وفق المؤتمر الوطني للهيئات التشريعية للولايات.

ويشمل التصويت المبكر، الاقتراع الشخصي المبكر أو من خلال بطاقات الاقتراع عبر البريد، إذ يمكن لكل ولاية أمريكية تكييف طريقة إدلاء سكانها بأصواتهم، فبعضهم يقترعون عبر آلات التصويت، وجزء يتوجه إلى مراكز الاقتراع. بعضهم يصوت حضورياً وآخرون عن بعد، قبل أسابيع من موعد الاقتراع.



ما هو التصويت بالبريد؟

يمكن للأمريكيين الاقتراع في الانتخابات من خلال بطاقات اقتراع ترسل عبر البريد، وهي وسيلة متاحة في جميع الولايات، إذ تختلف كيفية طلب واستلام وإعادة بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد اختلافًا كبيرًا في جميع أنحاء البلاد، وفق لجنة الولايات المتحدة للمساعدة الانتخابية.

أنواع التصويت بالبريد

التصويت الغيابي دون عذر: هنا يمكن طلب بطاقة اقتراع عبر البريد لأي سبب من الأسباب.

التصويت الغيابي بعذر: وهنا لا يجوز التصويت بالبريد إلا للناخبين الذين لديهم عذر مقبول يمنعهم من التصويت الشخصي.

مزيج من التصويت عبر البريد والتصويت الشخصي المبكر: يملأ الناخب بطاقة اقتراع عبر البريد شخصياً في مكتب الانتخابات، وفق أسوشيتد برس.

وتشير وكالة أسوشيتد برس إلى عدم وجود فرق حقيقي بين طريقتي التصويت الغيابي والبريدي، فكلاهما يحتوي على ممارسة ملء بطاقات الاقتراع التي ترسل إلى الناخبين عبر البريد وإعادتها إما بهذه الطريقة أو في صناديق الإسقاط أو في أماكن أخرى مخصصة.

وتطلب بعض الولايات من الناخبين تقديم سبب لطلب بطاقة اقتراع بالبريد أو توقيع شاهد أو وثائق أخرى قبل إصدار بطاقة اقتراع، ثم يعالج مكتب الانتخابات الطلب ويرسل بطاقة الاقتراع بالبريد إلى الناخب.

وتسمح ولايات للناخبين بتتبع حالة أوراق الاقتراع الخاصة بهم عبر الإنترنت، بينما تسمح 31 ولاية لشخص آخر غير الناخب بإعادة ورقة الاقتراع بعد تعبئتها نيابة عن ناخب آخر، وتحدد العديد من الولايات المتعاملين مع تلك البطاقات بأحد أفراد الأسرة، وينتقد الجمهوريون ذلك.

وتقدم 28 ولاية تصويتًا غيابيًا بدون عذر، وترسل 8 ولايات وواشنطن العاصمة تلقائيًا بطاقات الاقتراع إلى جميع الناخبين المسجلين، وفق المؤتمر الوطني للهيئات التشريعية للولايات.

إجمالًا، تقدم 47 ولاية فرص تصويت شخصية مبكرة، ولا توفر ولايات ألاباما وميسيسيبي ونيو هامبشاير التصويت الشخصي المبكر ولا التصويت الغيابي دون عذر.

وتُحتسب كل الأصوات في السباق الرئاسي الأمريكي، وتفرزها بعض الولايات فور دخولها، والبعض الآخر مثل ميشيغان وبنسلفانيا تمنع فرز بطاقات الاقتراع عبر البريد قبل يوم الانتخابات.

التصويت عبر المندوبين

الانتخابات الرئاسية الأمريكية هي انتخابات غير مباشرة، يصوت فيها الناخبون في تصويت شعبي، لكن مندوبي ما يسمى "المجمع الانتخابي وعددهم 538 مندوبًا، هم من يختارون الرئيس.

ويساوي عدد أعضاء المجمع المخصص لكل ولاية عدد ممثليها في مجلسي الشيوخ والنواب، إضافة إلى ذلك يخصص 3 ناخبين لمقاطعة كولومبيا (العاصمة واشنطن).

وتضع الأحزاب السياسية في كل ولاية قائمة خاصة بها من المندوبين المحتملين. وتختلف قواعد اختيارهم حسب الحزب وحسب الولاية.

ويحصل المرشح الذي يفوز بأكبر عدد من الأصوات الشعبية في كل ولاية على جميع أصوات مندوبي تلك الولاية، الأمر الذي يجعل كل ولاية تصوت لأحد المرشحيْن فقط.

التصويت المبكر

وتتيح بعض الولايات إمكانية التصويت المبكر في الانتخابات، أي قبل الموعد الرسمي للانتخابات، سواء عن طريق التصويت الشخصي أو الغيابي أو عبر البريد.

وتختلف المواعيد النهائية والقواعد الخاصة بها وفق كل ولاية، وبعض الولايات سمحت بالتصويت في سبتمبر الماضي، مثل ولاية بنسلفانيا ساوث داكوتا وفرجينيا، مكنوا الناخبين من الإدلاء بأصواتهم قبل الموعد المحدد.

ويصوت معظم الناخبين، في يوم الانتخابات. ويمكن للناخبين المسجلين التصويت حتى لو لم يصوتوا في الانتخابات التمهيدية في ولايتهم، ويمكنهم التصويت لأي مرشح رئاسي، بغض النظر عن الحزب المسجلين فيه، والمرشح الذي صوتوا له في الماضي.

وبعد التصويت، تبدأ الولايات عملية الفرز. وفي معظم الحالات، يتم الإعلان عن الفائز المتوقع في ليلة الانتخابات، وقد يتم تمديد فترة التصويت.