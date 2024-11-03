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في ظل العمليات العسكرية.. نتنياهو يزور الحدود مع لبنان

06:33 م الأحد 03 نوفمبر 2024

نتنياهو يزور الحدود مع لبنان

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(وكالات)

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان اليوم.

وأفاد مكتب بنيامين نتنياهو، أن تلك الزيارة هي الثانية من نوعها لرئيس الوزراء إلى الحدود في أقل من شهر.

جاء ذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حزب الله اللبناني، أطلق أكثر من 100 قذيفة من لبنان تجاه إسرائيل في وقت سابق اليوم.

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