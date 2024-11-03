"لن نسقط السلاح".. حزب الله ينشر مشاهد من قاعدته الصاروخية "عماد 5"

القاهرة- مصراوي

نشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني، مشاهد لصواريخ "عماد 5" التي يمتلكها الحزب، من خلال فيديو مصوّر.

ويتضمن مقطع الفيديو مشاهد من داخل أنفاق لحزب الله، إضافة إلى عبارات صوتية للأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله.

يذكر أنَّ، صاروخ عماد 5 هو صاروخ بالستي قصير المدى، تم تطويره في إيران، يُعتبر جزءًا من برنامج الصواريخ الإيراني، ويتميز بمجموعة من الخصائص التقنية التي تجعله فعّالاً في مجاله.

ويمكن أن يصل مدى الصاروخ إلى حوالي 2000 كيلومتر، ويحمل رأسًا حربيًا تقليديًا أو نوويًا، كما يعتمد على نظام توجيه متطور لزيادة دقة الإصابة.

ويُستخدم صاروخ عماد 5 في الأغراض العسكرية، ويُعتبر جزءًا من استراتيجية إيران الدفاعية. كما يعكس تقدم إيران في مجالات التكنولوجيا العسكرية والقدرات الدفاعية.