حشود ناجية من فيضانات إسبانيا يرشقون الملك فيليبي بالطين ويوجهون لهم الإهانات (فيديو)

القاهرة- مصراوي

قام حشد من الناجين الغاضبين من الفيضانات التي شهدتها إسبانيا، برشق الملك فيليبي السادس ومسؤولي الحكومة بالطين، وتوجيه الإهانات لهم، عندما قاموا اليوم الأحد بأول زيارة لهم إلى إحدى أكثر المدن تضررا.

ورافق مسؤولون حكوميون الملك، الذي حاول أن يتحدث مع بعض السكان المحليين، بينما كان آخرون يصرخون في وجهه في بايبورتا، وهي واحدة من ضواحي مدينة بلنسية التي دمرتها الفيضانات.

واضطرت الشرطة إلى التدخل بجنود على ظهور الخيل، لإبعاد الحشد الذي قُدر بعدة عشرات.

ولقي أكثر من 200 شخص حتفهم بسبب الفيضانات التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي، كما تسببت المياه والطين في تدمير منازل الآلاف.

واجه الملك الإسباني فيليبي السادس متظاهرين غاضبين أثناء زيارته لمنطقة فالنسيا التي ضربتها فيضانات غير مسبوقة.

Les gens ne sont pas contents (ce qui n'est pas surprenant). Ils ont jeté de la boue et ont crié des insultes au roi lorsqu'il est arrivé à Piaporta, à Valence..



pic.twitter.com/jWmdauO9Rn — 📚🏺Charles de Ch🅰️rdin 🇫🇷🏺📚 (@de_chardin) November 3, 2024

وأظهرت اللقطات حشدا غاضبا يهتف "قاتل" و"عار" في وجه الملك، الذي سُئل أيضا لماذا لم يتم فعل أي شيء لتجنب المأساة.