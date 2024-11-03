تايوان تقوم بعمليات إسقاط جوي لإمدادات على سكان بلدات جبلية محاصرين بسبب الإعصار

تايبيه- (د ب أ)

قامت الحكومة التايوانية، اليوم الأحد، بعمليات إسقاط جوي لإمدادات إغاثة، على أكثر من 50 فردا من سكان البلدات الجبلية النائية، ممن تقطعت بهم السبل بعد أن تسببت الانهيارات الأرضية الناتجة عن إعصار "كونج-ري"، في قطع طرق الوصول إليهم يوم الخميس الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه)، اليوم الأحد، عن المسؤولين في مقر متنزه تاروكو الوطني، إن السكان الذين انقطعت عنهم خدمات الكهرباء أو الهاتف، يعيشون في مجتمعات صغيرة على طول الطريق السريع المركزي الواقع عبر الجزيرة بين هيهوانشان ومنطقة تيانشيانج الترفيهية.

وقالت هيئة الخدمة الجوية الوطنية للإغاثة، إنها أرسلت مروحية من طراز "بلاك هوك" في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، من منطقة التجهيز والانطلاق في ملعب هوالين للبيسبول، حيث أسقطت في البداية 407 كيلوجرامات من إمدادات الإغاثة عند مدرسة شيباو الابتدائية.

كما تم بعد ذلك إسقاط 321 كيلوجراما أخرى من الإمدادات في منطقة لووشاو في الساعة 0928 صباحا، ثم عادت المروحية إلى القاعدة في مطار هوالين، بحسب ما ذكرته هيئة الخدمة الجوية الوطنية للإغاثة.

جدير بالذكر أن إعصار "كونج-ري" أودى بحياة ثلاثة أشخاص بجانب إصابة 690 آخرين، كما وقع أكثر من 10 آلاف حادث تسبب في وقوع أضرار بأنحاء تايوان حتى مساء أمس السبت، حسبما قال مركز عمليات الطوارئ المركزي.