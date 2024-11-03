إغلاق المدارس الابتدائية في مدينة لاهور الباكستانية بسبب سوء جودة الهواء

إسلام آباد- (د ب أ)

أصدرت السلطات الباكستانية اليوم الأحد، أوامرها بإغلاق المدارس الابتدائية في ثاني أكبر المدن، عقب أن تجاوز التلوث الهوائي المستوى غير المسبوق والخطر ليسجل أكثر من 1100 نقطة على الرغم من الإغلاق المتعلق بالبيئة المعروف بالإغلاق الأخضر.

أعلنت الوزيرة البارزة بحكومة البنجاب مريم أورانجزيب في مؤتمر صحفي بمدينة لاهور بشرق البلاد " لقد قررنا إغلاق المدارس من الحضانة إلى الصف الخامس لمدة أسبوع".

وذكرت قناة جيو الباكستانية أنه وفقا لمرصد جودة الهواء السويسري (أي كيو اير) فإن مستوى الملوثات " بي ام 5ر2 " – وهى الجزئيات الدقيقة في الهواء التي تلحق ضررا بالغا بالصحة ارتفع إلى 613، وهو أعلى بواقع 6 ,122 مرة من المستوى الذي يعد غير صحي وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر " ايه كيو أي" الذي يقيس مجموعة من الملوثات إلى 1073- أعلى من مستوى أمس غير المسبوق الذي بلغ 1067.

وأضافت أورانجزيب موجهة كلامها للمواطنين وخاصة كبار السن والأطفال" لا تغادروا منازلكم"، كما أعلنت عن خطط لتوسيع نطاق الإغلاق الأخضر في المدينة.

وأرجعت سوء جودة الهواء إلى الهواء الملوث القادم من الهند، وأشارت إلى الحاجة لدبلوماسية المناخ.