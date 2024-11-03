"كأس خامنئي المسموم".. لماذا تخاف إيران من فوز ترامب بكرسي البيت الأبيض؟

القاهرة- مصراوي

قبل ساعات من الانتخابات الأمريكية التي تُعد أبرز حدث عالمي حاليًا، ينتظر العالم لمعرفة من سيفوز بكرسي البيت الأبيض وسط منافسة حادة بين مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس ومرشح الجمهوريين دونالد ترامب.

في ظل التوتر الإقليمي واستعداد طهران للرد على ضربة إسرائيلية مرتقبة، التي أكد المرشد الأعلى آية الله خامنئي أنها ستكون قاسية وغير مسبوقة، تواجه إيران تهديدات من الولايات المتحدة بالدفاع عن إسرائيل. ومع ذلك، يتجاوز القلق الإيراني الرد الأمريكي ليشمل مخاوف من فوز الجمهوريين في الانتخابات.

تستعد القيادة الإيرانية وحلفاؤها لما يعتبرونه نتيجة مروعة للانتخابات الرئاسية الأمريكية الوشيكة، وهي عودة دونالد ترامب إلى السلطة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب ونائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس لا يزالان عالقين في منافسة متقاربة، لكن القادة الإيرانيين وحلفائهم الإقليميين في لبنان والعراق واليمن قلقون من أن ترامب قد ينتصر في 5 نوفمبر، وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من المتاعب بالنسبة لهم.

القلق الرئيسي لإيران هو احتمال قيام ترامب بتمكين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من ضرب المواقع النووية الإيرانية، والقيام باغتيالات مستهدفة وإعادة فرض سياسة الضغط الأقصى من خلال تشديد العقوبات على صناعتها النفطية، وفقًا لمسؤولين إيرانيين وعرب وغربيين، نقلت عنهم رويترز.

ويتوقع الخبراء حسبما قالت رويترز في تقريرها، أن يمارس ترامب الذي كان رئيسًا في 2017-2021، أقصى درجات الضغط على المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي للاستسلام، من خلال قبول اتفاق احتواء نووي بشروط وضعها هو وإسرائيل.

قد يكون لهذا التغيير المحتمل في القيادة الأمريكية تداعيات بعيدة المدى على ميزان القوى في الشرق الأوسط، وقد يعيد تشكيل السياسة الخارجية والآفاق الاقتصادية لإيران، فيما يعتقد المحللون بأنه سواء كانت الإدارة الأمريكية المقبلة بقيادة هاريس أو ترامب، فإن إيران ستفتقر إلى النفوذ الذي كانت تتمتع به في السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ عام والتي تهدف إلى إهانة وكلاء الجمهورية الإسلامية المسلحين، بما في ذلك حماس في غزة وحزب الله في لبنان.

ومع ذلك، أضافوا أن موقف ترامب يُنظر إليه على أنه أكثر ضررًا لإيران بسبب دعمه التلقائي لإسرائيل، فمن وجهة نظرهم أن ترامب إما سيضع شروطا صارمة للغاية على إيران أو سيسمح لإسرائيل بتنفيذ ضربات مستهدفة على منشآتها النووية.

ونقلت رويترز عن عبد العزيز الصغير رئيس مركز أبحاث الخليج قوله، إنه يؤيد تماما القيام بعمل عسكري ضد إيران، مشيرا إلى أن حلم نتنياهو الكبير هو أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وقال مسؤول إيراني كبير طلب عدم نشر اسمه لرويترز، إن طهران مستعدة لجميع السيناريوهات، مشيرا إلى أن إيران وجدت لعقود باستمرار طرقًا لتصدير النفط، متجاوزة العقوبات الأمريكية القاسية، وعززت علاقاتها مع بقية العالم بغض النظر عمن كان في البيت الأبيض حسب قوله.

لكن مسؤولا إيرانيا آخر قال لرويترز، إن فوز ترامب سيكون "كابوسا"، وسيزيد الضغط على إيران لإرضاء إسرائيل، بل والتأكد من تطبيق العقوبات النفطية بالكامل. إذا كان الأمر كذلك، فستصاب المؤسسة الإيرانية بالشلل الاقتصادي "..

وفي خطاب انتخابي ألقاه في أكتوبر، أعرب ترامب عن عدم رغبته في خوض حرب مع إيران، لكنه قال إن على إسرائيل "ضرب النووي الإيراني أولاً والقلق بشأن البقية لاحقًا"، ردًا على هجوم إيران الصاروخي على إسرائيل في 1 أكتوبر.

وردت إسرائيل بضربات جوية على أهداف عسكرية إيرانية، وخاصة مواقع إنتاج الصواريخ، في 26 أكتوبر، بينما يقول محللون إن خيارات إيران محدودة في المستقبل.

وقال حسن حسن، مؤلف وباحث في الجماعات الإسلامية لرويترز: "الحقيقة هي أن ترامب سيدعم نتنياهو ويعطيه الضوء الأخضر لفعل ما يريد، ترامب أسوأ بكثير (من هاريس) بالنسبة لإيران".

وأشار حسن إلى أن واشنطن فوضت حصة كبيرة من المسؤولية لإسرائيل في الصراع مع إيران ووكلائها، مع قيادة إسرائيل الطريق، فالولايات المتحدة منخرطة بدرجة كافية في أنها تدعم إسرائيل، وقد تكون أكثر من ذي قبل، هذه المرة مجرد أشياء سيئة حقًا لإيران. ينظر الجمهوريون والديمقراطيون إلى إيران على أنها مشكلة، حسب قوله.

خلال حملتها، وصفت هاريس إيران بأنها قوة "خطيرة" و "مزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط وقالت إن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل. وقالت إن الولايات المتحدة ستعمل مع الحلفاء لتعطيل السلوك العدواني لإيران، لكن إعادة انتخاب ترامب ستكون "كأسًا مسمومًا" لخامنئي، وفقًا لمسؤولين إقليميين.

إذا أعاد فرض عقوبات صارمة، فقد يضطر خامنئي إلى التفاوض وقبول اتفاق نووي أكثر ملاءمة للمصطلح الأمريكي والإسرائيلي للحفاظ على الحكم الثيوقراطي في إيران، التي تواجه ضغوطًا أجنبية متزايدة وتعرضت لنوبات من الاحتجاج الجماهيري في الداخل في السنوات الأخيرة.

وقال حسن إن الهجمات الأخيرة على إيران وحلفائها يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها نجاح كبير لإسرائيل. لقد قدموا رؤى حول الشكل الذي قد تبدو عليه الضربة المحدودة لإيران، مما يشكل سابقة ويغير الافتراضات بأن العمل العسكري على إيران من شأنه أن يشعل حتمًا حربًا أوسع في الشرق الأوسط.

فيما قال مسؤول أمني عربي كبير، إن طهران لم تعد قادرة على التلويح بنفوذها من خلال وكلائها المسلحين، في أعقاب الضربات الإسرائيلية المميتة على قادة حزب الله وحماس.

من جانبها، لدى إيران كل الأسباب للخوف من ولاية ترامب الأخرى.

كان ترامب هو الذي سحب الولايات المتحدة من جانب واحد في عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية، وأمر بقتل قاسم سليماني، اليد اليمنى لخامنئي والعقل المدبر للهجمات الخارجية على المصالح الأمريكية والحليفة.

كما فرض ترامب عقوبات عقابية تستهدف عائدات صادرات النفط الإيرانية والمعاملات المصرفية الدولية، مما أدى إلى صعوبات اقتصادية شديدة وتفاقم السخط العام في الجمهورية الإسلامية.

وكثيرا ما قال خلال حملته الرئاسية إن سياسة الرئيس جو بايدن المتمثلة في عدم فرض عقوبات صارمة على تصدير النفط أضعفت واشنطن وشجعت طهران، مما سمح لها ببيع النفط وتكديس الأموال وتوسيع مساعيها النووية ونفوذها من خلال الميليشيات المسلحة.

وفي مارس، قال لصحيفة هيوم الإسرائيلية في مقابلة، إن إيران يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويًا في غضون 35 يومًا وأن إسرائيل - التي تعتبر النشاط النووي الإيراني تهديدًا وجوديًا على الرغم من أنه يُعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك الأسلحة النووية الوحيدة في المنطقة.

فيما أشار مستشار حكومي عربي، إلى أن طهران تدرك أن هناك بنية جديدة قيد الإعداد، ولكن أيضًا أن ترامب على الرغم من خطابه القاسي يدرك أنه لا يوجد بديل لاتفاق مع إيران نظرًا لبرنامج تخصيب اليورانيوم المتسارع.

ومع تآكل اتفاق 2015 على مر السنين، صعدت إيران مستوى النقاء الانشطاري في اليورانيوم المخصب، وقلصت الوقت الذي ستحتاجه لصنع قنبلة ذرية إذا اختارت ذلك، رغم أنها تنفي رغبتها في ذلك.

بينما ذكر موقع إيران أونلاين، وهو موقع إخباري تديره الدولة، أنه عندما ترك ترامب منصبه، كانت إيران تتوج التخصيب بنسبة 3.67 في المائة بموجب الاتفاق، وهو أقل بكثير من 90 في المائة من درجة الأسلحة.

الآن قامت إيران "بتخصيب اليورانيوم إلى 60٪ باستخدام أجهزة الطرد المركزي المتقدمة IR-6" ويمكن أن تحقق قدرة الأسلحة النووية في غضون أسابيع قليلة، كما أن استكمال دورة الردع النووي هو أعظم ورقة رابحة لإيران ضد ترامب.

ويحذر المسؤولون العرب والغربيون من أنه كلما زاد تلميح إيران إلى أنها تقترب من تطوير قنبلة ذرية، زاد تحريضها على حاجة إسرائيل للضرب، وقال مسؤول غربي لرويترز: "إذا أعاد ترامب تقييم السلطة، فسوف يدعم الخطط الإسرائيلية لضرب المنشآت النووية الإيرانية".