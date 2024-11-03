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ملك وملكة إسبانيا يزوران المناطق التي غمرتها مياه الفيضانات مع رئيس الوزراء

03:30 م الأحد 03 نوفمبر 2024

ملك إسبانيا فيليب السادس

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مدريد- (د ب أ)

من المقرر أن يزور ملك إسبانيا فيليب السادس وزوجته ليتيزيا منطقة الكوارث حول منطقة فالنسيا اليوم الأحد.

وتأتي الزيارة بعد خمسة أيام من هبوب عواصف قوية على شرق وجنوب إسبانيا، مما أودى بحياة ما لا يقل عن 213 شخصا. ولم يتم الإفصاح عن جدول الزيارة.

وكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على منصة " اكس" أنه سوف يسافر مع الزوجين الملكيين.

ومن المرجح أن يواجه رئيس الوزراء والزوجان الملكيان استياء من جانب سكان القرى بغرب وجنوب فالنسيا، الأكثر تضررا من الفيضانات التي وقعت الثلاثاء الماضي.

ويشعر الكثير من الأشخاص في المناطق الأكثر تضررا أنه تم هجرهم في الساعات والأيام الأولى التي أعقبت الكارثة، حيث تراكمت السيارات والاثاث في شوارع القرى، التي أصبحت بلا مياه شرب أو طعام أو كهرباء أو اتصالات.

فيليب السادس ملك إسبانيا الفيضانات
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