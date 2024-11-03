إذاعة الجيش الإسرائيلي: اختطاف عماد أمهز خططت له تل أبيب منذ وقت

اختطاف عماد أمهز خططت له تل أبيب منذ وقت

(مصراوي)

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن عملية الكوماندوز الإسرائيلية التي تمت الجمعة الماضية في البترون شمالي لبنان لخطف عماد أمهز كان مخططا لها منذ فترة طويلة.

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن تل أبيب انتظرت الفرصة المناسبة لتنفيذ عملية الكوماندوز وتتبعت عماد أمهز لفترة من الزمن.

وتابعت الإذاعة العبرية، أن وحدة "شايطيت 13" نفذت العملية بدقة ودون أحداث استثنائية أو اشتباك، مشيرة إلى أن المختطف لم يقاوم.

وأوضحت الإذاعة العبرية، أن الجيش الإسرائيلي لم يكن ينوي تحمل مسؤولية عملية البترون ولولا الكشف عنها بوسائل الإعلام لظلت سرية.

وقامت قوات الكوماندوز الإسرائيلية، الجمعة الماضية، بتنفيذ عملية إنزال جوي في البترون شمالي لبنان واختطاف أمهز، الذي قالت السلطات اللبنانية إنه شخص مدني ويعمل كقبطان، بينما زعمت إسرائيل أن قيادي هام في حزب الله اللبناني.

وكشفت التحقيقات اللبنانية الرسمية، أنه تم العثور على عشرات الشرائح الخلوية وجوازات السفر داخل شقة أمهز في البترون.