وزير النقل اللبناني: ما حصل في البترون انتهاك صارخ للسيادة

بيروت- (د ب أ)

أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حميه على أن "ما حصل في البترون انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية".

وقال حميه، في تصريح لقناة (الجديد) بثته اليوم الأحد:"حتى الآن لم يصلنا أي تقرير مفصّل عما حدث".

وكان مسؤول بالجيش الإسرائيلي قال أمس السبت، إن القوات البحرية الإسرائيلية قبضت على عميل كبير لحزب الله شمالي لبنان.

بينما قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أمس إن "الأجهزة الأمنية تحقق في حدث وقع في منطقة البترون (بشمال البلاد) فجر امس، حيث أفاد أهالي المنطقة بأن قوة عسكرية لم تُعرَف هويتها نفّذت عملية إبرار (إنزال بحري) على شاطئ البترون".

وأضافت الوكالة "انتقلت القوة بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الشاطئ، حيث اختطفت لبنانيا كان موجودا هناك، واقتادته إلى الشاطئ، وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر".

وأفادت معلومات أوردتها قناة الجديد بأن "قوة عسكرية قامت باختطاف مواطن لبناني يدعى عماد أمهز من شاليه بالبترون، ويجري التأكد من العملية ومن صفة المختطف".

وأكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أنها لم تسهّل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك للسيادة اللبنانية.