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إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية

01:40 م الأحد 03 نوفمبر 2024

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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وكالات

أعلنت إيران أنها ستغلق مجالها الجوي، بداية من 4 نوفمبر الساعة 02:30 ليلا حتى 6 نوفمبر الساعة 18:30 -، تزامنًا مع انطلاق يوم الانتخابات الأمريكية.


وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الجيش الإيراني أصدر إشعارا بإغلاق المجال الجوي للفترة المذكورة وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.


وأفادت المصادر بأن إيران ستغلق مجالها الجوي، وفقا لمذكرة رسمية من هيئة الطيران المدني، وسيبقى مغلقا حتى 6 نوفمبر الساعة 18:30 حسب التوقيت المحلي.


ولم تشر المصادر إلى سبب إغلاق المجال الجوي الإيراني. وكان محللون مطلعون على التصعيد الحاصل والتوتر في المنطقة حذروا من انجرار المنطقة إلى أتون حرب قد تنخرط فيها دول أخرى. المصدر: وسائل إعلام إيرانية

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