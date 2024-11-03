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وسط انتقاد روسي.. رئيس التشيك يوافق على انضمام 60 مواطنا إلى القوات المسلحة الأوكرانية

12:04 م الأحد 03 نوفمبر 2024

القوات المسلحة الأوكرانية

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براغ- (د ب أ)

قال المتحدث باسم الرئيس التشيكي بيتر بافيل لإذاعة التشيك إن بافيل منح حتى الآن إذنا لـ60 مواطنا تشيكيا للانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

وبشكل إجمالي، تلقى بافيل، وهو عسكري بارز سابق، تولى المنصب منذ أكثر من عام بقليل، 181 طلبا من التشيكيين، الذين يسعون لمساعدة أوكرانيا في صد الغزاة الروس.

وأثار القرار انتقادا من جانب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف.

وأدانت المتحدثة باسمه، ماريا زاخاروفا الخطوة التي اتخذها الرئيس التشيكي، متهمة إياه بإغفال سلامة المواطنين التشيك.

وبموجب القانون التشيكي، يجب على المواطنين، الذين يرغبون في القتال لصالح جيش دولة أخرى، أن يطلبوا أولا الإذن من الرئيس. وهؤلاء ، الذين ينضمون بدون هذا الاستثناء، يخاطرون بمواجهة الملاحقة الجنائية لدى عودتهم.

بيتر بافيل الرئيس التشيكي القوات المسلحة الأوكرانية سيرجي لافروف
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