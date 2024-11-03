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بسبب الهجمات المستمرة.. إسرائيل تحذر العراق من مهاجمة جماعات تدعمها إيران

11:31 ص الأحد 03 نوفمبر 2024

إسرائيل تحذر العراق من مهاجمة جماعات تدعمها إيران

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تل أبيب - (د ب أ)

ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم الأحد، أن إسرائيل حددت أهدافا في العراق، ستضربها، إذا استمرت جماعات تدعمها إيران في مهاجمة إسرائيل من هناك، موجهة تحذيرات إلى بغداد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لم يتم الكشف عن هويتهم قولهم، إن الأقمار الاصطناعية راقبت عمل طهران لنقل صواريخ باليستية ومعدات ذات صلة من إيران إلى الأراضي العراقية، مع الهدف المفترض لاستخدامها في هجوم وشيك متوقع على إسرائيل.

وأضاف التقرير أن إسرائيل تراقب وتحدد الأهداف، ذات الصلة بالميليشيات التي تدعمها إيران بالإضافة إلى أهداف عراقية وحذرت بغداد من أنه يجب أن تكبح جماح الميليشيات ومنعها من استخدام أراضيها لشن هجمات.

إسرائيل العراق إيران الأقمار الاصطناعية صواريخ باليستية
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