العراق يرصد بقع زيتية في نهر دجلة

بغداد- (د ب أ)

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، إيقاف مشاريع الماء في محافظة صلاح الدين بعد ظهور بقع زيتية في نهر دجلة.

وقالت مديرية ماء محافظة صلاح الدين ، في بيان صحفي اليوم أورده موقع (السومرية نيوز) العراقي، إن "المديرية رصدت ظهور برك وبقع زيتية في نهر دجلة ووصولها إلى حوض النهر في مدينة تكريت، ما أدى الى إيقاف مشاريع الماء في قضاء تكريت بشكل مؤقت، لغاية معالجة البقع الزيتية في القريب العاجل".

وأضافت المديرية أن كوادرها مستنفرة بكافة جهودها الآلية والفنية والمشاركة في خطة الطوارئ التي تواجه المحافظة جراء الأمطار الغزيرة والسيول.