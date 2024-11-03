إعلان

العراق يرصد بقع زيتية في نهر دجلة

11:29 ص الأحد 03 نوفمبر 2024

العراق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بغداد- (د ب أ)

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، إيقاف مشاريع الماء في محافظة صلاح الدين بعد ظهور بقع زيتية في نهر دجلة.

وقالت مديرية ماء محافظة صلاح الدين ، في بيان صحفي اليوم أورده موقع (السومرية نيوز) العراقي، إن "المديرية رصدت ظهور برك وبقع زيتية في نهر دجلة ووصولها إلى حوض النهر في مدينة تكريت، ما أدى الى إيقاف مشاريع الماء في قضاء تكريت بشكل مؤقت، لغاية معالجة البقع الزيتية في القريب العاجل".

وأضافت المديرية أن كوادرها مستنفرة بكافة جهودها الآلية والفنية والمشاركة في خطة الطوارئ التي تواجه المحافظة جراء الأمطار الغزيرة والسيول.

العراق بغداد نهر دجلة السلطات العراقية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بسبب الهجمات المستمرة.. إسرائيل تحذر العراق من مهاجمة جماعات تدعمها إيران

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: 3 مدن تتعرض لأمطار غزيرة
سعر الصرف ودعم البنزين.. 5 ملفات على طاولة مفاوضات مصر وصندوق النقد اليوم