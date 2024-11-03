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قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد واشنطن وتل أبيب بضربات قاسية

10:57 ص الأحد 03 نوفمبر 2024

الحرس الثوري الإيراني

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(وكالات)

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الأحد، إن إيران وجبهة المقاومة ستقومان بكل ما يلزم من أجل مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وتوعد سلامي الولايات المتحدة وإسرائيل، بتوجيه ضربات قاسية من قبل المقاومة الإسلامية.

وأضاف سلامي، أن جنود الاحتلال الإسرائيلي، يدفنون على جبهة قطاع غزة ولبنان، خلال المواجهات مع المقاومة.

وتابع قائد الحرس الثوري الإيراني، أن إسرائيل عندما تخسر سياسيا فإنها تنتهك كل الأعراف والقوانين الدولية، مؤكدًا أن ما أسماها "الفئة القليلة المؤمنة في غزة ستنتصر على أمريكا والكيان الصهيوني".

الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إيران الاحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة إسرائيل تل أبيب واشنطن
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