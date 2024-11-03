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"عذبها حتى الموت".. محاكمة مصري متهم بقتل سويسرية في الفيوم

08:30 ص الأحد 03 نوفمبر 2024
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الفيوم- حسين فتحي:

تنظر محكمة جنايات الفيوم وأمن الدولة العليا "دائرة الإرهاب"، محاكمة "محمد. ع. ج"، 37 عاما، فني تمريض بشرم الشيخ والمتهم بقتل صديقته السويسرية تدعى "جابريله إليزابيث جوديروز"،70 عاما، أثناء تواجدهم معا بقرية تونس بمركز يوسف الصديق.

حيث تستمع المحكمة برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، وعضوية المستشارين مجدي هريدي, وبيشوي النسر، وأمانة سر محمود العمدة، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، للطبيب الشرعى والاطلاع على الأوراق الخاصة بزواج المتهم عرفيًا من المجني عليها بناءً على طلب دفاع المتهم.

تعود تفاصيل الواقعة ليوم 28 من شهر يونيو الماضي، عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، بورود إشارة من شرطة النجدة تٌفيد بإبلاغ صاحب فيلا بقرية تونس، عن وفاة إحدى السائحات التي استأجرت فيلته وبصحبتها صديقها المصري لقضاء أسبوع للتنزه هناك.

أكدت تحريات الرائد محمد كمال عبد الحميد رئيس مباحث يوسف الصديق، أن المتهم وصديقته السويسرية كانا يقيمان بالفيلا سويًا، مؤكدا أن هناك خلافا نشب بين المتهم وصديقته، وقام بضربها على رأسها وربطها بحبل وتعذيبها داخل غرفة النوم، مما أسفر عن وفاتها قبل وصول سيارة الإسعاف.

تم القبض على المتهم الذي اعترف بتفاصيل الجريمة من بدايته لنهايتها، لافتا إلى أنه قتلها بسبب خيانتها له والتعرف على شخص آخر خاصة أنه متزوج منها عرفيا وكانا متفقان على السفر معًا إلى دولة سويسرا.

وقال المتهم في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن المجنى عليها كانت تتعاطى مخدر"الأيس"، فضلا تعاطيها الأدوية لعلاج هشاشة العظام، كما تقدم دفاع المتهم لهيئة المحكمة بعقد زواج عرفى من المجنى عليها.

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