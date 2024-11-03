الجيش الإسرائيلي يُعلن اغتيال قائد كتيبة في قوى الرضوان جنوبي لبنان

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن اغتيال يوسف أحمد، قائد كتيبة في قوى الرضوان، في الخيام جنوبي لبنان، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

يذكر أن جيش الاحتلال أعلن الأربعاء الماضي، القضاء على نائب قائد وحدة الرضوان، في حزب الله اللبناني "مصطفى أحمد شحادي"، بغارة على مدينة النبطية جنوبي لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجمت مقاتلات تابعة لسلاح الجو وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو في منطقة النبطية وقضت على المدعو مصطفى أحمد شحادي الذي شغل منصب نائب قائد قوة الرضوان في حزب الله".

وأضاف: "كان المدعو مصطفى أحمد شحادي يروج لمخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل حيث تشكل هذه العملية ضربةً أخرى لقدرات قوة الرضوان في تخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع والجبهة الداخلية الإسرائيلية على الحدود الشمالية، وخصوصا خطة ما يسمى باحتلال الجليل".

وتابع: "في مناصبه السابقة كان المخرب شحادي مسؤولا عن عمليات قوة الرضوان خلال فترة القتال في سوريا بين عامي 2012-2017، بالإضافة إلى إدارته الفعلية لمخططات قتال الوحدة في جنوب لبنان".

ومنذ التصعيد العسكري بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، أعلن الجيش الإسرائيلي عن قتل العديد من قياديي "الرضوان" ومقاتلين فيها إضافة إلى اعتقال عدد منهم في عمليات التوغل البري.