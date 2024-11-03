إعلان

استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة أخرين في قصف للاحتلال على منزل بجباليا

07:19 ص الأحد 03 نوفمبر 2024

استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

استشهد فلسطينيان، وأصيب أخرون في قصف جوي على منزل مأهول بالسكان لعائلة النجار بحي الجرن في جباليا، وفقا لما ذكرته الغد.

يذكر أن زوارق حربية إسرائيلية قصفت شاطئ مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ووقع عددا من الشهداء والجرحى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وفقا لما ذكرته وفا.

قالت مصادر محلية، إنه تم استشهاد وإصابة عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزل يعود لعائلة أبو العوف في تل الهوا، وسط مناشدات لمركبات الإسعاف بالتوجه إلى المكان.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43314 مواطنا، وإصابة 102019 آخرين.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال صف إسرائيلي لسطين لاحتلال صف جوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

أمطار رعدية وأجواء باردة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة
تسريبات أمنية تهزّ عرش نتنياهو.. فما علاقة السنوار بذلك؟
أنقذنا السفينة فماذا عن الركاب؟.. لميس الحديدي تطرح الأسئلة الصعبة بشأن التفاوض مع صندوق النقد