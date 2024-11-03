استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة أخرين في قصف للاحتلال على منزل بجباليا

وكالات

استشهد فلسطينيان، وأصيب أخرون في قصف جوي على منزل مأهول بالسكان لعائلة النجار بحي الجرن في جباليا، وفقا لما ذكرته الغد.

يذكر أن زوارق حربية إسرائيلية قصفت شاطئ مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ووقع عددا من الشهداء والجرحى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وفقا لما ذكرته وفا.

قالت مصادر محلية، إنه تم استشهاد وإصابة عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزل يعود لعائلة أبو العوف في تل الهوا، وسط مناشدات لمركبات الإسعاف بالتوجه إلى المكان.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43314 مواطنا، وإصابة 102019 آخرين.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.