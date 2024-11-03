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الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي في انفجار قنبلة شمال قطاع غزة

07:12 ص الأحد 03 نوفمبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي إسرائيلي في انفجار قنبلة يدوية في شمال قطاع غزة، وفقا لما ذكرته الغد.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن أمس السبت، أن جنديين قُتلا في شمال قطاع غزة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين في غزة وجنوب لبنان إلى 781 منذ أكتوبر 2023.

وبدأت إسرائيل في الخامس من الشهر الماضي، عملية عسكرية في شمال قطاع غزة، تستهدف إخلاء مناطق واسعة تحت النار الكثيفة، ما أثار مخاوف من أن إسرائيل تُنفذ ما يُعرف بخطة الجنرالات هناك.

جيش الاحتلال مقتل جندي إسرائيلي قطاع غزة انفجار قنبلة
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