قبل الانتخابات.. آلاف النساء يتظاهرن في واشنطن من أجل حقوقهن

وكالات

احتشدت آلاف النساء، اليوم الأحد، في شوارع واشنطن قبل أقل من 3 أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك لإظهار دعمهن لكامالا هاريس في مواجهة دونالد ترمب، وفقا لما ذكرته الغد.

وجعلت المرشحة الديموقراطية من الدفاع عن الحق بالإجهاض ملفا أساسيا في حملتها الانتخابية، وهو الموضوع الذي تردد على ألسنة المتظاهرات المشاركات في هذه "المسيرة النسائية".

وقالت ليا بروكر، 19 عاما، التي جاءت من كارولاينا الشمالية: "التصويت للمرشحة التي ستدعم حقوقنا نحن النساء هو الشيء الأهم بالنسبة إلي"، إذ أنها قد أدلت بصوتها مسبقا في هذه الولاية الرئيسية وأبدت سعادتها لتمكنها من منح صوتها لامرأة في أول انتخابات رئاسية تصوّت فيها.

وعلى منصة أقيمت في ساحة الحرية، توالت المتحدثات ووجهن الدعوة إلى التصويت للمرشحة الديموقراطية البالغة 60 عاما.

وهتف الحشد "لن نعود إلى الوراء"، في تكرار لأحد شعارات حملة هاريس الانتخابية.

ووفقا للمنظمين، كان هناك 15 ألف شخصا بين الحضور.

وقالت مارلين فاجنر، 70 عاما، التي جاءت من نبراسكا بالطائرة للمشاركة في هذا الحدث، إنها حضرت من أجل أحفادها وأولادها لأنها خائفة على مستقبلهم.

وفي الولاية التي تقطنها، تُحظّر عمليات الإجهاض بعد 12 أسبوعا من الحمل.

وتُجرى استفتاءات حول حق الإجهاض الثلاثاء في 10 ولايات بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية.

وفي واشنطن، سعى بعض المتظاهرين المناهضين الذين يتهمون هاريس بأنها قاتلة أطفال إلى إسماع صوتهم أيضا.

وتفوقت كامالا هاريس المرشحة للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي على منافسها دونالد ترمب مرشح الحزب الجمهوري في استطلاع جديد للرأي في ولاية أيوا.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته ديس موينس ريجستر/ ميديا كوم أيوا، أن الدور الكبير في تحول الوضع في الولاية التي فاز فيها ترمب بسهولة في عامي 2016 و2020 كان للناخبات المرجح أن يدلين بأصواتهن في الانتخابات.

وأوضح الاستطلاع الذي شمل 808 من الناخبين المحتملين، والذين جرى استطلاع آرائهم في الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر، أن هاريس تتقدم على ترامب بنسبة 47 بالمئة مقابل 44 بالمئة في أيوا، والتي كانت تميل إلى الجمهوريين بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وذكرت صحيفة ديس موينس ريجستر التي نشرت نتائج الاستطلاع أن هامش الخطأ في الاستطلاع يبلغ 3.4 نقطة مئوية، لكنه يمثل تحولا عن استطلاع رأي أجري في سبتمبر وأظهر تقدم ترمب بأربع نقاط.