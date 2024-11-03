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زوارق حربية إسرائيلية تقصف شاطئ مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

06:20 ص الأحد 03 نوفمبر 2024

زوارق حربية إسرائيلية

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وكالات

قصفت قبل قليل، زوارق حربية إسرائيلية شاطئ مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته الغد الإخبارية.

يذكر أن عددا من الشهداء والجرحى وقعوا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وفقا لما ذكرته وفا.

قالت مصادر محلية، إنه تم استشهاد وإصابة عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزل يعود لعائلة أبو العوف في تل الهوا، وسط مناشدات لمركبات الإسعاف بالتوجه إلى المكان.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43314 مواطنا، وإصابة 102019 آخرين.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

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