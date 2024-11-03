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بنسبة 47%.. هاريس تتفوق على ترامب في ولاية فاز فيها لدورتين

04:57 ص الأحد 03 نوفمبر 2024

دونالد ترامب وكامالا هاريس

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وكالات

تفوقت كامالا هاريس المرشحة للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، على منافسها دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري، في استطلاع جديد للرأي في ولاية أيوا، بحسب سكاي نيوز.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته "ديس موينس ريجستر- ميديا كوم أيوا"، أن الدور الكبير في تحول الوضع في الولاية التي فاز فيها ترامب بسهولة في عامي 2016 و2020 كان للناخبات المرجح أن يدلين بأصواتهن في الانتخابات.

وأوضح الاستطلاع الذي شمل 808 من الناخبين المحتملين، الذين جرى استطلاع آرائهم في الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر، أن هاريس تتقدم على ترامب بنسبة 47 بالمئة مقابل 44 بالمئة في أيوا، والتي كانت تميل إلى الجمهوريين بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وذكرت صحيفة "ديس موينس ريجستر" التي نشرت نتائج الاستطلاع، أن هامش الخطأ في الاستطلاع يبلغ 3.4 نقطة مئوية، لكنه يمثل تحولا عن استطلاع رأي أجري في سبتمبر وأظهر تقدم ترامب بأربع نقاط.

وقالت الصحيفة: "أظهر الاستطلاع أن النساء وخاصة الأكبر سنا أو المستقلات سياسيا يقدن التحول الذي حدث أخيرا نحو هاريس".

وفاز ترامب بولاية أيوا في حملتيه الرئاسيتين الماضيتين، بأكثر من 9 نقاط مئوية في عام 2016 و8 نقاط في عام 2020.

وسيحصل المرشح الذي يظفر بولاية أيوا على ستة أصوات في المجمع الانتخابي.

ويحتاج أي مرشح إلى ما مجموعه 270 صوتا للوصول إلى البيت الأبيض.

وقد ركز كلا الحزبين جهودهما خلال الأيام الأخيرة من حملتهما على الولايات "المتأرجحة" مثل نورث كارولينا وبنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن.

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