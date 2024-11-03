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ترامب: هاريس أسوأ شخص تسلم مهام نائب الرئيس للولايات المتحدة

04:03 ص الأحد 03 نوفمبر 2024

ترامب وهاريس

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وكالات

قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في تجمع انتخابي بكارولينا الشمالية، إن كامالا هاريس أسوأ شخص تسلم مهام نائب الرئيس للولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

يذكر أن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، أجرت زيارة غير مدرجة ضمن حملتها الانتخابية إلى مدينة نيويورك، في ابتعاد موجز عن الولايات الحاسمة، في ظل بقاء يومين فقط على يوم الانتخابات، وفقا للعربية.

وغادرت هاريس على متن الطائرة "إير فورس تو" من شارلوت، بولاية نورث كارولينا، مساء السبت، إذ كان من المقرر أن تسافر إلى ديترويت.

وقال مسؤول في الحملة للصحفيين على متن الطائرة أثناء الرحلة، إن هاريس ستغير طريقها وتتجه إلى نيويورك، لكنها ستسافر لاحقا إلى ديترويت استعدادا لظهور في إطار حملتها الأحد في ولاية ميشيغان الحاسمة.

ولم تقدم الحملة تفاصيل حتى الآن حول ما ستقوم به هاريس في ميشيغان.

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