كامالا هاريس تزور نيويورك قبل يومين من الانتخابات.. ما القصة؟

وكالات

أجرت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، زيارة غير مدرجة ضمن حملتها الانتخابية إلى مدينة نيويورك، في ابتعاد موجز عن الولايات الحاسمة، في ظل بقاء يومين فقط على يوم الانتخابات، وفقا للعربية.

وغادرت هاريس على متن الطائرة "إير فورس تو" من شارلوت، بولاية نورث كارولينا، مساء السبت، إذ كان من المقرر أن تسافر إلى ديترويت.

وقال مسؤول في الحملة للصحفيين على متن الطائرة أثناء الرحلة، إن هاريس ستغير طريقها وتتجه إلى نيويورك، لكنها ستسافر لاحقا إلى ديترويت استعدادا لظهور في إطار حملتها الأحد في ولاية ميشيغان الحاسمة.

ولم تقدم الحملة تفاصيل حتى الآن حول ما ستقوم به هاريس في ميشيغان.

وتزور كامالا هاريس مجددا في نهاية الأسبوع الولايات الرئيسية التي قد تحسم نتيجة الاقتراع، مع لقاءات انتخابية في جورجيا جنوب وكارولاينا الشمالية جنوب شرق، وميشيجن شمال.

وستحاول هاريس إقناع آخر الناخبين المترددين بأنها "الترياق" في مواجهة الرئيس الجمهوري السابق، كما قال الجمعة تيم والز الذي اختارته ليكون نائبا لها في حال فوزها.

ومساء الجمعة خلال 3 لقاءات انتخابية في ولاية ويسكنسن الحاسمة أيضا، دعت إلى "طي صفحة عقد من دونالد ترامب".

أما ترامب الذي يعتمد خطابا شعبويا يزداد تسلطا والمدان والمتهم في قضايا جنائية ومدنية، فيعقد تجمعات انتخابية السبت في فيرجينيا وكارولاينا الشمالية.