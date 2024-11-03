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شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمنزلا جنوب مدينة غزة

01:49 ص الأحد 03 نوفمبر 2024

غارات إسرائيلية

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وكالات

وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عددا من الشهداء والجرحى إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وفقا لما ذكرته وفا.

قالت مصادر محلية، إنه تم استشهاد وإصابة عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزل يعود لعائلة أبو العوف في تل الهوا، وسط مناشدات لمركبات الإسعاف بالتوجه إلى المكان.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43314 مواطنا، وإصابة 102019 آخرين.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

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