ترامب: المواطنين السود في أمريكا يتأثرون بشدة من المهاجرين غير الشرعيين

وكالات

التقى دونالد ترامب المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، بمؤيديه في ولاية فيرجينيا، بتجمع هاجم فيه منافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، وفقا لسكاي نيوز.

وأبدى "ترامب" ثقته في الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، إذ قال إنه موجود في فيرجينيا لاعتقاده بأنه قادر على الفوز بأصوات الولاية.

وتعهد الرئيس السابق بالعمل على إنهاء التضخم في الولايات المتحدة بعد انتخابه رئيسا.

وانتقد ترامب هاريس لطريقة تعاملها في ظل إدارة جو بايدن مع الملف الاقتصادي، قائلا: "اقتصاد كامالا يدل ليس على علامات ركود وإنما كساد".

وأضاف ترامب، أن المواطنين السود في أمريكا يتأثرون بشدة من المهاجرين غير الشرعيين الذين يستولون على الوظائف والموارد.

وشدد على أنه المرشح الوحيد في الانتخابات الذي يستطيع إنقاذ الاقتصاد الأمريكي.

وفي تجمع حاشد في جاستونيا بولاية نورث كارولينا، في وقت سابق من يوم السبت، قال ترامب إنه سيرحّل ملايين المهاجرين حال انتخابه، محذرا من أن "كل مدينة في أمريكا ستتحول إلى مخيم لاجئين خطير وقذر" إذا فازت هاريس بالرئاسة.

من جانبها، قالت هاريس خلال حملتها الانتخابية في أتلانتا، إن ترامب سوف يسيء استخدام سلطته إذا عاد إلى البيت الأبيض.

وأضافت "هذا الشخص أصبح غير متزن بصورة متزايدة، إنه مهووس بالانتقام ويتملكه التذمر. رجل يسعى للحصول على سلطة لا حدود لها".