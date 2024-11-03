رئيس حكومة فاشل.. مظاهرة إسرائيلية تُطالب نتنياهو بصفقة تبادل لإعادة المحتجزين

وكالات

شهدت تل أبيب، مساء أمس السبت، مظاهرة حاشدة، طالبت فيها عائلات المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، الحكومة الإسرائيلية بالإسراع في إبرام صفقة تبادل لاستعادة ذويهم.

وأكد منتدى عائلات المحتجزين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُضحي بمصير المحتجزين من أجل مصالحه الشخصية، مشددين على أن نتنياهو يسعى إلى استمرار الحرب للأبد، بحسب الغد.

وأشار المنتدى إلى ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة والتوصل إلى اتفاق يعيد المحتجزين، منتقدًا ما وصفه بحملة التضليل التي تديرها الحكومة الإسرائيلية ضد إبرام صفقة تبادل.

ووجّهت عيناڤ تسانچاوكر، والدة أحد المحتجزين في غزة، انتقادات حادة لنتنياهو على خلفية تسريبات وثائق سرية من مكتبه، قائلة: "رئيس حكومتنا الفاشل يحاول دفنكم تحت كومة من الأكاذيب والإخفاقات، من مكتبه يتم تسريب وثائق سرية لتبقوا هناك في الأسر، هذه هي الحقيقة المؤلمة والصعبة".

كما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر مطلع، قوله إن نتنياهو لا يسعى لتحرير المحتجزين أو لإنهاء الحرب، بل يريد ضمان بقاء حكومته.

وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يخشى أن تؤدي صفقة التبادل إلى المطالبة بإجراء انتخابات جديدة وتشكيل لجنة تحقيق.

في سياق متصل، أفادت صحيفة إسرائيل هيوم، أن المسؤولين الإسرائيليين أكدوا عدم إحراز أي تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان.

وتعثرت آمال وقف إطلاق النار في غزة ولبنان مع استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد المدنيين.

ويحاول مبعوثان أمريكيان التوصل لوقف لإطلاق النار لفترات في لبنان وغزة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء المقبل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق إن الأولوية لديه هي فرض الأمن رغم أي ضغوط أو قيود.

وقال مصدر سياسي لبناني كبير ودبلوماسي رفيع المستوى الجمعة، إن مسؤولا أمريكيًا طلب من لبنان إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد من أجل إحياء محادثات متوقفة لإنهاء الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله، وهو ما نفاه الجانبان.