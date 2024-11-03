الانتخابات الأمريكية.. هل حسم "سمبسون" الكرتوني الرئاسة لصالح هاريس؟

كتب- محمود الطوخي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لأحد الناخبين الأمريكيين خلال إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية عبر أحد أجهزة الاقتراع الإلكتروني.

وأظهرت اللقطات، اختيار الناخب الأمريكي للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، إلا أن الجهاز حدد اختياره بشكل إجباري المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وأثار عدم الرد أو التعليق من قِبل السلطات الأمريكية، تخوفات وشكوك من عمليات تزوير للانتخابات الرئاسية.

في عائلة سمبسون، حاول هومر التصويت لأوباما لكن الجهاز غيّر صوته للمرشح الآخر. اليوم، تحدث مشكلات مشابهة، حيث أفاد بعض الناخبين بأن أجهزة التصويت تغير أصواتهم لصالح مرشحين آخرين pic.twitter.com/IdQ25SjGQs — Loole (@c6csy) November 1, 2024

وبشكل سريع، ربط رواد التواصل الاجتماعي بين الواقعة وبين المسلسل الكرتوني الجدلي الشهير "سمبسون".

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي تتسبب فيها مشاهد للمسلسل الكرتوني في إثارة الجدل؛ خصوصا بعد تطابقها في بعض الأحيان مع وقائع وأحداث حقيقية.

ففي أواخر يوليو الماضي، تسبب أحد مشاهد حلقة "بارت تو ذا فيوتشر" من الموسم الحادي عشر في جدل كبير؛ إذ ظهرت إحدى شخصيات المسلسل الكرتوني "ليزا سمبسون" بعد فوزها بانتخابات الرئاسة الأمريكية برداء بنفسجي اللون وعقد وأقراط من اللؤلؤ.

وقد تطابق المشهد الذي تم بثّه قبل نحو 24 عاما، إلى حد كبير مع لباس نائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، خلال حفل تنصيب الرئيس جو بايدن عام 2021.

وفي هذا الإطار، علّق كاتب المسلسل الكرتوني "عائلة سيمبسون"، آل جان، على تلك الصورة الجدلية التي تداولتها وسائل الإعلام ومتابعوه، قائلا: "تنبؤات مسلسل عائلة سمبسون التي أفخر بأن أكون جزءاً منها".

كما سبق وأن تطابقت مشاهد المسلسل الكرتوني مع أحداث واقعية حديثة مقارنة بتاريخ إنتاجه؛ إذ تصادفت توقعاته مع فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية عام 2016.

إلى جانب ذلك، توقع"عائلة سمبسون" بأحداث اقتحام مبنى مجلس النواب الأمريكي "الكابيتول" التي وقعت عام 2020، إضافة لحرائق الغابات التي وقعت بولاية كاليفورنيا العام الماضي، وحادثة غرق السفينة "تايتان" العام الماضي.