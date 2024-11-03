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مسؤولون أمريكيون: الحرس الوطني يتأهب لاضطرابات مدنية محتملة بعدّة ولايات بسبب الانتخابات

12:14 ص الأحد 03 نوفمبر 2024

أفراد الحرس الوطني في واشنطن

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وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم السبت، إن الحرس الوطني يتأهب لاضطرابات مدنية محتملة بعدة ولايات بسبب الانتخابات.

وأشار المسؤولون إلى أن من بين الولايات المعرضة لاضطرابات محتملة بسبب الانتخابات واشنطن وأوريجون.

‏وتعهدت نائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس بإشراك سياسيين من الحزب الجمهوري في إدارتها حال فوزها بالانتخابات.

‏ وأكدت هاريس أنها تريد أن تتوقف الحرب في الشرق الأوسط وأن يعود الأسرى، مشددة على أنها ستبذل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب في غزة عند انتخابها رئيسة للولايات المتحدة.

كامالا هاريس الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحرب في غزة الحزب الجمهوري الحرس الوطني
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