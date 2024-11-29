مسؤول إسرائيلي: مستعدون لصفقة بشأن غزة والانسحاب الجزئي من محور فيلادلفيا

وكالات

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول رفيع قوله، إنه لا يستبعد انسحابا جزئيا من محور فيلادلفيا، مشيرا إلى استعداد تل أبيب لعقد صفقة بشأن قطاع غزة.

كانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قالت إن جريمة الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منزلي عائلتي أحمد والبابا في بيت لاهيا شمال قطاع غزة إمعان في حرب الإبادة.

وطالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكسر الحصار عن شمال القطاع ووقف الإبادة التي ينفذها جيش الاحتلال.