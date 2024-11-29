إعلام عبري: 71% من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب في غزة

القاهرة- مصراوي

قالت القناة الـ12 العبرية، إن 71% من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب في غزة مقابل إطلاق سراح الأسرى.

وحسب القناة العبرية، فإن 56% من أنصار كتلة نتنياهو اليمينية يؤيدون إنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح الأسرى.

وفي وقت سابق، طالبت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، بعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في ظل استمرار "المجازر وحرب الإبادة والتجويع والتهجير التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وآخرها الغارات على بيت لاهيا والنصيرات، والتي راح ضحيتها نحو 100 فلسطيني وعشرات الجرحى.

وحذرت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، من مخاطر استمرار السياسات الإسرائيلية العدوانية التي تهدف إلى فصل شمال غزة عن باقي القطاع، واستمرار استخدام سلاح التجويع ضد الفلسطينيين بهدف تهجيرهم عن أرضهم ومنازلهم.

وأكدت الرئاسة على ضرورة التدخل الفوري من المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال على وقف جرائمه وعدوانه، وجرائم الإبادة الجماعية التي ينفذها ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وفوري إلى قطاع غزة، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2735 الداعي لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة.