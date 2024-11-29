إسرائيل تقصف منصة إطلاق صواريخ في لبنان رغم وقف إطلاق النار

(د ب أ)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه قصف منصة متحركة لإطلاق الصواريخ تابعة لحزب الله في جنوبي لبنان، بعد يومين من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ونشر الجيش مقطع فيديو يظهر شاحنة تنفجر. وقال الجيش، مبررا الغارة الجوية، إن "نشاطا إرهابيا" وقع هناك. ولم يذكر الجيش مكان وقوع الهجوم على وجه التحديد.

ويعد هذا هو الهجوم الثالث المعروف الذي يشنه سلاح الجو الإسرائيلي منذ بدء وقف إطلاق النار، والذي كان مقررا في البداية لمدة 60 يوما، صباح أمس الأول الأربعاء.

وينص الاتفاق، الذي تم التفاوض عليه بصعوبة بعد أكثر من عام من الحرب، من بين أمور أخرى، على انسحاب حزب الله الموالي لإيران إلى ما وراء نهر الليطاني، على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال الحدود الإسرائيلية اللبنانية، استنادا إلى قرار أصدرته الأمم المتحدة.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار، توقفت الهجمات المتبادلة المكثفة بين حزب الله وإسرائيل بالفعل، لكن الجانبين تبادلا، بصورة متكررة، اتهام كل منهما الآخر بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.