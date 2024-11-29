تونس.. الحكم بسجن وزير بيئة أسبق لمدة ثلاث سنوات

(د ب أ)

أصدرت محكمة تونسية حكما بسجن وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر لمدة ثلاثة سنوات في قضية ترتبط بفساد مالي، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة.

وأصدرت المحكمة أيضا حكما بسجن موظف آخر في ذات القضية التي تتعلق بصفقة عمومية وقعتها وزارة البيئة لشراء سيارات إدارية.

وتولى رياض المؤخر منصب وزير البيئة في الفترة بين عامي 2016 و2018 وهو موقوف في السجن منذ فبراير 2023 للتحقيق.