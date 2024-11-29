لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

النرويج: علينا وقف الحرب والقتل بغزة

03:41 م الجمعة 29 نوفمبر 2024

جنود الاحتلال فى قطاع غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قال وزير الخارجية النرويجي إسبين بارت إيد، إن "أوسلو تحيي اليوم مظاهرة للوقوف تضامنًا مع الفلسطينيين بمبادرة من الكنيسة النرويجية"، خلال حديثه مع قناة "الجزيرة".


وأشار إلى أن "الملك والحكومة وقادة القوى السياسية شاركوا في مظاهرة التضامن مع الفلسطينيين".


وأكد بارت إيد أنه يجب وقف الحرب وأعمال القتل في قطاع غزة، لكن يجب السعي لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.


وأضاف وزير الخارجية النرويجي: "أخذنا مبادرات مثل الاعتراف بدولة فلسطين ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، ونأمل أن تحذو دول أخرى حذونا".

وفي مايو الماضي، اعترفت إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميًا بدولة فلسطين، حسبما أعلنت حكومات البلدان الثلاثة.

وزير الخارجية النرويجي إسبين بارت إيد الفلسطينيين الأونروا غزة قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وفاة طفلين وسيدة سحقا جراء التدافع أمام مخبز في قطاع غزة

إعلان

إعلان