النرويج: علينا وقف الحرب والقتل بغزة



وكالات

قال وزير الخارجية النرويجي إسبين بارت إيد، إن "أوسلو تحيي اليوم مظاهرة للوقوف تضامنًا مع الفلسطينيين بمبادرة من الكنيسة النرويجية"، خلال حديثه مع قناة "الجزيرة".



وأشار إلى أن "الملك والحكومة وقادة القوى السياسية شاركوا في مظاهرة التضامن مع الفلسطينيين".



وأكد بارت إيد أنه يجب وقف الحرب وأعمال القتل في قطاع غزة، لكن يجب السعي لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.



وأضاف وزير الخارجية النرويجي: "أخذنا مبادرات مثل الاعتراف بدولة فلسطين ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، ونأمل أن تحذو دول أخرى حذونا".

وفي مايو الماضي، اعترفت إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميًا بدولة فلسطين، حسبما أعلنت حكومات البلدان الثلاثة.