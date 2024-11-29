جيش الاحتلال: لا يوجد مسلح ثان بعملية أرئيل

وكالات



تراجع جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تقييمه الأولي بشأن إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية، قائلًا إن "عمليات التمشيط أظهرت عدم وجود مسلح ثان كما كان يعتقد سابقًا".



ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر عسكري قوله، إن عملية إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل هي كمين استهدف دورية للشرطة وحافلة.



وكذلك، أفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن "دورية للشرطة الإسرائيلية تعرضت لإطلاق نار في الهجوم الذي استهدف الحافلة".



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الحافلة كانت قادمة من تل أبيب.



وأشار جهاز الإسعاف الإسرائيلي إلى إصابة 9 إسرائليين بإطلاق نار على حافلة قرب مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية، حالة 3 منهم خطيرة، واستشهد منفذ العملية.





