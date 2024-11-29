القسام تتبنى عملية إطلاق النار في مستوطنة أرئيل بالضفة



وكالات

أعلنت (كتائب القسام) الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية.



وقالت القسام في بيان لها اليوم الجمعة، "أحد مجاهدينا باغت عددًا من الجنود الصهاينة داخل حافلة، فأصاب 9، منهم 3 في حالة حرجة".



وأضافت: "وبأسمى آيات الفخر والاعتزاز، تزفّ كتائب القسام، لشعبنا العظيم ولأمتنا الأبية، منفذ العملية البطولية: الشهيد القسامي المجاهد سامر محمد أحمد حسين (46 عامًا)، من قرية عينبوس جنوب نابلس".



وشددت كتائب القسام في بيانها على أن كل القرارات التي كُتبت بحبر الحكومة الصهيونية المتطرفة، والتي تستهدف بها الضفة الغربية، ستدفّع ثمنها دمًا مسفوكًا من أجساد الجنود والمغتصبين في كل محافظات الضفة بإذن الله.



وأفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 9 إسرائيليين بإطلاق نار على حافلة قرب مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية، حالة 3 منهم خطيرة، واستشهد منفذ العملية.