استقالة الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا ومديره التنفيذي للشؤون البرلمانية

برلين- (د ب أ)

أعلن الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر الألماني، بيجان جير-ساراي، اليوم الجمعة في برلين استقالته من منصبه، وذلك بعد الكشف عن ورقة استراتيجية للحزب تتحدث عن الخروج من الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

كما أعلن المدير التنفيذي للشؤون البرلمانية للحزب، كارستن ريمان، استقالته من منصبه، موضحا أنه يريد بذلك أن يتيح للحزب إمكانية إعادة هيكلة قياداته قبيل الانتخابات العامة المبكرة.

وقال جير-ساراي في بيان: "هذا الصباح شرحت لرئيس الحزب أنني سأستقيل من منصبي كأمين عام للحزب الديمقراطي الحر. لقد قدمت دون قصد معلومات غير صحيحة حول وثيقة داخلية. ولم يكن هذا قصدي، إذ لم يكن لدي أي علم بهذه الوثيقة، سواء بإعدادها أو مضمونها. أعتذر عن ذلك. والأمين العام مسؤول عن مثل هذه العملية. ولذلك فإنني أتحمل المسؤولية السياسية لمنع الإضرار بمصداقيتي ومصداقية الحزب الديمقراطي الحر".





