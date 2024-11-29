إعلام عبري: نتنياهو وائتلافه يقودان رئيسي أركان الجيش والشاباك للاستقالة

وكالات

قال موقع "والا" العبري، إن "جنون العظمة يقود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافه لدفع رئيسي أركان الجيش هرتسي هاليفي، والشاباك رونين بار للاستقالة، وإلغاء الانفصال عن قطاع غزة".



وأضاف الموقع العبري أن "نتنياهو وائتلافه يفرضون قوانين لإضعاف المستشارة القضائية وحصار الإعلام وتعقيد ترشح العرب للكنيست".



ولمح هاليفي في رسالته التي انتقد فيها وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إلى إمكانية استقالته في ختام التحقيقات الخاصة بأحداث 7 أكتوبر 2023.



وتشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر 2023، أسفرت عن استشهاد أكثر من 44 ألف شهيد فلسطيني وقرابة 10 آلاف مفقود.



